Sie kauften holländischen Folienhersteller

Wie Windhager am Mittwoch per Aussendung mitteilte, stellt Venilia unter anderem Klebefolien, Tischdecken, Sichtschutzfolien für Fenster und rutschhemmende Matten her. Zudem will die Mutter mit der Übernahme dem Trend zur Digitalisierung Rechnung tragen und verstärkt auf individuelle Wünsche eingehen.