Zahntechnikerin soll auch selbst gebohrt haben

Die Beschuldigte gründete ein Unternehmen, in dem alles rund um Zähne angeboten wurde. Der gestylte Betrieb umfasste Labors und Behandlungsräume, in denen mehrere Zahnärzte tätig waren. Die Zahntechnikerin betonte, die Zahnärzte hätten bei ihr nur die Räumlichkeiten gemietet. Sie wird beschuldigt, selbst bei Patienten mit dem Bohrer am Werk gewesen zu sein und auch Füllungen verabreicht zu haben. Das bestreitet die Angeklagte.