Vonn-Freund: Bewegendes Posting zu ihrem Abschied

Kurzer Rückblick: Vor rund einem Jahr gab Vonn bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang eine emotionale und tränenreiche Pressekonferenz nach dem Tod ihres Großvaters. Don Kildow (88) war ein Monat zuvor gestorben. Kildow hatte in den 1950er-Jahren in der US-Armee auch in Südkorea gedient.