Das Machtsystem der Nummer zwei der Wiener Roten

Neben seiner Tätigkeit als Wiener Gemeinderat und Vorsitzender der Younion-Gewerkschaft hat Meidlinger in zahlreichen Vereinen, Stiftungen, Firmen und Fonds führende Funktionen inne. So ist der mächtige Rote etwa Vorsitzender im Förderverein für Gemeindebedienstete oder auch Prokurist von Hotels in Wien und in der Steiermark.