Rücktritt von Nummer zwei der Wiener SPÖ gefordert

So will Strache jetzt aufräumen

Die für die Wiener SPÖ so kurz vor der Wahl im Jahr 2020 unangenehme Betrugs-Causa kommentierte nun auch Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ): „Gleich bei der Übernahme des Sportministeriums haben wir mit dem Aufräumen begonnen. Jetzt sollte die SPÖ-Chefin in der Causa Meidlinger sofort handeln.“ Strache begrüße es außerdem, dass nach fünf Jahren diese Altlasten im Schwimmverband zum Abschluss gelangen und die Staatsanwaltschaft nach Aufarbeitung aller Informationen nun die entsprechenden Schritte gesetzt habe. „Ich hoffe, dass der Schwimmverband seine derzeit erfolgreiche Arbeit in Ruhe fortsetzen kann.“ Laut Strache wäre der aktuelle Vorstand unter Präsident Arno Pajek in die nunmehr angeklagten Machenschaften nie involviert gewesen. Die neuen Fördervereinbarungen seien daher von dieser Aufarbeitung unberührt.