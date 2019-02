Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist tot

Pilchers Romanverfilmungen ein Hit im TV

Die Autorin, die in England aufwuchs und in Schottland lebte, verkaufte Millionen Bücher, obwohl sie das Feuilleton nie vom Hocker riss. In keinen anderen Ländern war Pilcher so bekannt wie in Deutschland und Österreich. Zu verdanken hat sie das wohl dem ZDF und ORF, die mit mehr als 100 auf Pilcher-Geschichten basierenden, herzerwärmenden 90-Minuten-Filmen eines der erfolgreichsten Formate des deutschen Fernsehen geschaffen haben.