Jede 2. Woche fliegt in Linz illegales Bordell auf

Ganz offen bieten via Internet-Inserate illegale Prostituierte in Linz ihre Dienste an! Erhebungsdienst des Magistrats und Polizei haben alle Hände voll zu tun, die Flut an Wohnungs-Bordells einzubremsen. Jede zweite Woche wird eines geschlossen. Ein Linzer sitzt in Haft, weil er Teenager in seine Wohnung anschaffen ließ.