Olympiasiegerin Anna Gasser fährt weiter steirisch

„Schon seit vielen Jahren dürfen wir uns mit Anna über ihre großartigen Leistungen und zahlreichen Siege freuen. Ihr besonderer Mut und ihr unvergleichlicher Spirit machen am Berg den Unterschied. Wir sind extrem stolz, sie in unserem Team zu haben“, so Adam Ellis, mittlerweile CEO bei Blue Tomato, bei der jüngsten Vertragsunterzeichnung in der Schladminger Zentrale. Der Vertrag wurde übrigens um drei weitere Jahre verlängert.