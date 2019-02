Zlatan Ibrahimovic feiert am liebsten in Aare

Schwedens Fußball-Held, in seiner Heimat elfmal Kicker des Jahres, ist auch im Alter von 37 Jahren und auch in Aare immer ein Gesprächsthema. Logisch, schließlich ist Zlatan ja auch fast ein Einheimischer. „Ibra“ hat im Laufe der Jahre nicht nur Immobilien in New York, Mailand, Malmö oder Stockholm gesammelt, sondern auch eine Bleibe in Aare gefunden. Etwas außerhalb des WM-Ortes 1954, 2007 und 2019 gelegen, feiert der aus Malmö stammende Ibrahimovic hier auch jedes Jahr das Weihnachtsfest.