Aare-Hoffnung ade: Die Leiden der Eva-Maria Brem

Are bleibt ihr verwehrt

Nun bleibt Eva just Åre, wo sie 2014 als Riesentorlauf-Dritte ihr erstes Weltcup-Podium feierte, verwehrt. Und so erneut eine WM. „Manchmal“, erzählte die 30-Jährige vor einiger Zeit, „da würde ich am liebsten alles wegschleudern. Aber was hilft’s, wenn ich die Sachen später wieder einsammeln kann.“ Bleibt zu hoffen, dass sie hart weiterarbeitet. Und der Erfolg samt Lächeln wieder zurückkommt