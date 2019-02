Feuerwehr befreite Steirer mit purer Muskelkraft

„So einen Einsatz vergisst man nicht so schnell!“ Thomas Pichler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinburg, erinnert sich denkbar klar an den Vorfall am Samstagnachmittag. Am frühen Abend wurden er und seine Kameraden zu einem Einsatz in Weinburg am Saßbach alarmiert, ein Mann war eingeklemmt.