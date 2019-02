Verdächtiger sticht mit Messer auf Freundin ein

Bekannter griff ein

Bis es am Morgen des 26. Jänner zur Eskalation kam: Im Beisein eines Bekannten geriet das Paar wieder mal in Streit - bis sich der 27-Jährige einen Holzhocker griff und auf seine Freundin eindrosch. Doch das reichte ihm offenbar nicht: Er holte ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser und versuchte, der Frau in den Kopf zu stechen. Was das Opfer verhindern konnte - die Klinge durchbohrte den Arm. Als der Angreifer noch einmal ausholte, um zuzustechen, warf sich der Zeuge dazwischen.