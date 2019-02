Kickl gegen Pilz geht in die nächste Runde

„Ein Innenminister kann einem Abgeordneten sicher nicht den Mund verbieten“

Pilz erklärte bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag zur abgewiesenen Klage: „Dieses Urteil zeigt eines: Ein Innenminister vom Schlage Herbert Kickl kann einem Abgeordneten der Opposition, der nur seine Arbeit macht, vielleicht in Russland oder in Ungarn, aber sicher nicht in Österreich den Mund verbieten.“ Hier funktioniere dieser Knebelungsversuch nicht. Kickl könne sich darauf verlassen, dass er, Pilz, weiterhin politisch alles in seiner Macht Stehende gegen jede Art von Machtmissbrauch in der Regierung unternehmen werde.