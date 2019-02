Rivalen sind den Eisbären schon enteilt

Vielleicht steht die Pause ja zur rechten Zeit an. Da das AHL-Derby auswärts bei den RB Juniors von 9. auf den 19. Februar verlegt wurde, kommen die Zeller Eisbären in den Genuss von 14 Tagen Pause. Ehe es gegen Tabellennachbar Gröden wohl schon um die letzte Playoff-Chance (Platz zwölf reicht) geht. Denn dank Defender Scholz (fünf Tore in den letzten vier Direktduellen) und Topscorer Oakley lag man gegen Sterzing sogar auf Siegkurs. Ehe in der Overtime die Lichter ausgingen - 2:3. Die vierte Niederlage in Folge bedeutete einen herben Dämpfer. Denn die Rivalen Kitzbühel (schlug Leader Pustertal) und Gröden (10:1 gegen Fassa!) sind der Holst-Crew weiter enteilt.