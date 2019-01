Schwelbrand am Nassfeld: Hotelanlage evakuiert

260 Gäste und 100 Angestellte in die Kälte geflüchtet

Der gesamte Komplex musste evakuiert und rund 260 Gäste und etwa 100 Angestellte mitten in der Nacht in die Kälte flüchten. Die Personen wurden vorübergehend in einem benachbarten Hotel untergebracht. Laut ersten Informationen wurden mindestens vier Personen, darunter auch ein Feuerwehrmann, verletzt. Der Brandherd konnte mittlerweile zum Glück lokalisiert und gelöscht werden. Derzeit laufen Nachlöscharbeiten. Um den beißenden Rauch aus dem Hotel zu bekommen, wird der Komplex von den Einsatzkräften belüftet. Ein Teil der Gäste konnte bereits wieder in ihre Unterkunft zurückkehren.