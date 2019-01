„Luki schon bärenstark!“ Nächstes Diskus-Wunder?

Nichts dem Zufall überlassen

Vor seinem dritten Start beim ISTAF Indoor haben Weißhaidinger und Högler, der große Tüftler und Wissenschaftler des Diskuswurfs, nichts dem Zufall überlassen. In der Leichtathletikhalle des Bundesleistungszentrums Südstadt trainierte Luki auf einem 3000 Euro teuren Diskusring, der auch in Berlin im Wettkampf benutzt wird. Dieser 250 kg schwere Ring (den man in vier Einzelteile zerlegen kann) besteht aus Spanholz, der die Eigenschaften wie Beton hat. Und auf diesem Ring absolvierte Weißhaidinger am Dienstag Vormittag, die „Krone“ war dabei, sein letztes Wurftraining vor Freitag. Er schleuderte den Diskus in seiner Wurfserie in ein hohes Netz, quer gespannt durch die knapp über 100 m lange Leichtathletik-Anlage.