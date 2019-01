Ohne Sturz! Saisonaus für verletzte Michelle Gisin

Die 25-Jährige wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison mit der anstehenden WM in Aare aus. Gisin stand in diesem Winter bisher zweimal auf dem Podest - als Zweite und Dritte in den beiden Abfahrten in Lake Louise. Auch im Super-G sowie im Slalom hat sie Top-5-Platzierungen vorzuweisen. Auch ihr Bruder Marc Gisin ist für die kommenden Monate außer Gefecht. Er hatte sich im Dezember in der Abfahrt von Gröden schwere Kopf- und Rückenverletzungen zugezogen.