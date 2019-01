Antisemitismus? Malaysia wird Schwimm-WM entzogen

Im September 2017 hatte das IPC die Titelkämpfe an Malaysia vergeben und die Versicherung bekommen, dass alle qualifizierten Athleten aus allen Ländern teilnehmen dürften. „Danach gab es einen Wechsel an der politischen Spitze und die neue Regierung hat andere Gedanken“, sagte Parsons. „Wir sind enttäuscht, dass israelische Sportler nicht in Malaysia hätten antreten dürfen.“