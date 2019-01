Horror-Stürze in Kitz: Reichelt „der Glückliche“

„Schade“, sagte Hannes Reichelt zum nahenden Karriereende von Aksel Lund Svindal. Der Radstädter ist zwar gute zwei Jahre älter als der 36-jährige Svindal, fühlt sich aber noch nicht reif für den Rücktritt. 2016 in Kitzbühel kamen beide in der Abfahrt zu Sturz, und zwar in der Kompression nach der Hausbergkante. Svindal erlitt dabei letztlich irreparablen Schaden in seinem rechten Knie.