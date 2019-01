Kühbauer: „Auf Namen nehme ich keine Rücksicht!“

„Krone“:Didi, du bist seit vier Monaten Rapid-Trainer, wusstest, wie der Klub tickt - gab es dennoch für dich schon einen Aha-Moment?

Didi Kühbauer: Das Spiel in Glasgow, als meine Aussage als Kritik an Djuricin gewertet wurde. Ich achte noch genauer auf meine Wortwahl. Aber ein Wort als Rapid-Trainer ist ein ganz anderes Wort als als WAC- oder St. Pölten-Trainer. Es geht nur um die Schlagzeile. Selbst wenn es im Text dann relativiert wird. Damit muss und kann ich gut leben. Ich weiß ja, was ich gesagt habe.