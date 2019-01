Radmuttern am Auto der Ex-Freundin gelockert

Sie wollte schon lange nicht mehr und hatte bereits einen Neuen, was er nicht zur Kenntnis nahm. „Ich war verfangen in meiner Eifersucht“, jammert er vor Gericht in Korneuburg in Niederösterreich. Am 18. Dezember lockerte er Radmuttern am Auto der Frau. Sie bemerkte es und blieb sofort stehen. Am 23. Dezember beobachtete ihn ein Passant, wie er die Bremsleitung durchschneiden wollte. Seither sitzt er in Haft.