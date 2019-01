Nikon Z6: So schlägt sich die Vollformat-DSLM

Streitthema Speicherkarte

Kontrovers diskutiert wurde nach der Vorstellung der neuen Z-Kameras vor allem ein Thema, nämlich, dass sowohl in der Z6 als auch in der größeren Z7 nur ein Speicherkartenslot verbaut ist, was sich, so das Argument, insbesondere im Falle eines Speicherkartendefekts nachteilig auswirken könnte.