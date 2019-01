Komapatientin bekam Kind - Pfleger festgenommen

Dreieinhalb Wochen nachdem in den USA eine junge Frau, die seit Jahren im Wachkoma liegt, ein Kind zur Welt gebracht hat, hat die Polizei einen Verdächtigen wegen sexuellen Missbrauchs festgenommen. Der Mann sei 36 Jahre alt und habe als Pfleger in der Einrichtung in Phoenix im Bundesstaat Arizona gearbeitet, in der die Frau untergebracht war, teilte die örtliche Polizeichefin Jeri Williams am Mittwoch mit. Er sei dringend tatverdächtig, die Frau missbraucht zu haben. Die Polizei kam dem Mann mit einem DNA-Test auf die Spur.