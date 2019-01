Im Koma liegende Frau brachte ein Baby zur Welt

Eine Amerikanerin, die nach einem Unfall seit 14 Jahren im Wachkoma liegt, hat Ende Dezember in einem Pflegeheim in Arizona ein Kind zur Welt gebracht. Das berichteten am Samstag mehrere US-Medien. Ein Sprecher der Polizei von Phoenix wollte nicht auf Einzelheiten eingehen, bestätigte aber, dass in der Causa Ermittlungen in Richtung einer möglichen Vergewaltigung laufen.