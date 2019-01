Ex-Abfahrts-Weltmeister erklärt seinen Rücktritt

WM-Triumph 2015

Als sein schönstes Erlebnis bezeichnete Küng seinen WM-Triumph 2015 in Beaver Creek. Etwas schade finde er im Nachhinein, dass ihn bei den Heim-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz „ein Österreicher im letzten Moment vom Podest gestoßen hat“. Nach der Bronze-Fahrt des Kärntners Max Franz in der Abfahrt blieb Küng - ex aequo mit dem Norweger Kjetil Jansrud - nur „Blech“.