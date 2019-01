Krisensitzung in Innsbruck: Erneuerung auf ÖVP-Art

Appler neuer Stadt-Parteiobmann

Jetzt, kurz vor dem „Ertrinken“, musste man doch reagieren. Aber wie! Anstatt jene endlich zu vertschüssen, die seit Jahrzehnten an ihren Sesseln gerade zu kleben, muss sich „GR-Kücken“ Birgit Winkel zurückziehen. Um Christoph Appler vom Bauernbund Platz zu machen. Dieser beerbt nun Gruber als Stadtpartei-Obmann. Gruber darf in der Folge weiter Vize-Bürgermeister bleiben. Und Andreas Wanker Gemeinderat – trotz Aufforderung von oben, endlich in Pension zu gehen! Alles deswegen, um Johannes Anzengruber zu verhindern. Anzengruber ist übrigens der Grund, warum Appler nach der letzten Wahl aus dem Gemeinderat geflogen ist – der Wirtschaftsbündler hatte mehr Vorzugsstimmen als der Bauernbündler. Ja, so sieht Erneuerung aus der Sicht der Innsbrucker ÖVP aus: Eine Junge (Winkel) wird geopfert, damit ein abgewählter Gemeinderat (Appler) aufrücken kann, um den Erfolgreichsten (Anzengruber) zu verhindern. Gratuliere zu diesem Schachzug und alles Gute für die nächste Gemeinderatswahl!