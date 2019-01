Paraski-WM: Keine RTL-Medaille bei den Damen

Nachdem der sehbehinderte Tiroler Josef Lahner mit Guide Franz Erharter zum Auftakt der Para-Ski-Weltmeisterschaft in Kranjska Gora am Montag als Dritter Bronze im Riesentorlauf gewonnen hat, ist Österreichs Team am Dienstag leer ausgegangen. Die Vorarlbergerin Heike Eder schied bei den sitzenden Damen im RTL aus.