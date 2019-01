Neuer Kreisverkehr soll Maxglan entlasten

Die geplante Zentrale der Internationalen Management Holding (IMH) des Hofer-Konzerns soll nun möglich machen, was seit fast 20 Jahren gescheitert ist: Ein zweispuriger Kreisverkehr an der Kreuzung Innsbrucker Bundesstraße/Karolingerstraße soll den Verkehrsfluss beschleunigen. Am Zug ist nun das Land.