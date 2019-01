Herzog: „Ich würde Marko die Stimme geben“

Europa-Tour steht an

Herzog freut sich, dass sein Schützling Munas Dabbur im Sommer den Sprung von Salzburg nach Sevilla schafft: „Das ist eine enorme Aufwertung für Israels Fußball. Ich denke, dass Munas mit seinem Spielstil sehr gut nach Spanien passt.“ In den kommenden Wochen tourt der Teamchef durch Europa, beobachtet in Deutschland, Belgien, England und Schottland seine Teamspieler, denen er mehr Variabilität einimpfen will: „Wir müssen schwerer ausrechenbar werden, wollen auch mit Überraschungs-Momenten punkten.“