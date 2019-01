Betrug oder Panne? Falsche Strafzettel verschickt

„Erstens war ich an dem Tag nicht in Wien. Zweitens gehört mir das angeführte Auto gar nicht“, so Lenker Zoltan, der jüngst einen Strafbescheid über 60 Euro aus Österreich wegen einer angeblichen Verkehrsstrafe im Briefkasten fand. Wie sich herausstellte, gehört der Wagen einer älteren Frau am ganz anderen Ende der Slowakei. Die, wie die Pensionistin selbst erklärte, ihr Leben lang noch nie in Österreich gewesen sein will.