Bald-36-Jähriger neuer Rekordaspirant in Italien

Beim, 3:3 gegen Fiorentina setzte Sampdorias 35 Jahre alter Stürmer Fabio Quagliarella seine fantastische Serie fort: Er traf zweimal (im Video) im Stadio De Franchi und sicherte damit fast den Sieg für die Mannschaft aus Genua (am Ende glichen die Viola aus). Er netzte damit in jeder seiner letzten zehn Partien. Der Knipser wird am 31. Jänner 36.