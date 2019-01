Steinkellner feilt mit ÖBB an Milliardenvertrag

2018 war „das Jahr der Brücken“, siehe die drei Baubeginne über die Donau in Linz. 2019 wird „das Jahr des öffentlichen Verkehrs“, kündigt FPÖ-Landesrat Günther Steinkellner an. Er feilt gerade an drei Verträgen mit ÖBB und Verkehrsministerium, darunter ein Infrastrukturvertrag mit mehr als einer Milliarde Euro.