Traumjob im Sommer: Zwei Reporter gesucht

Die beiden Social-Media-Reporter haben auch die Chance zusammenzuarbeiten: So werden sie ihre Teamfähigkeit unter anderem bei der Organisation eines Influencer Camps am Klopeiner See beweisen können. Sowohl der Bewerber für die „Kärntner Krone“ als auch jener für die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten sollte daher in jedem Fall Erfahrung mit Social Media, Spaß am Schreiben, Fotografieren und dem Erstellen von Videos haben.