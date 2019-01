Sündteure Quads aus Lagerhalle gestohlen

Die unbekannten Täter drehten zwischen 00.30 und 03.00 Uhr ein Zylinderschloss einer in einem Rolltor integrierten Alutür ab. Nach dem Öffnen des Rolltores gelangten sie in die Lagerhalle und stahlen zwei dort abgestellte Quads, die sie vermutlich in einen Kastenwagen verluden. Aufgrund der Spurenlage ist von drei Tätern auszugehen. Der entstandene Schaden wird mit mehreren Zehntausend Euro beziffert.