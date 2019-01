Ski statt Snowboard: Ledecka startet in Aare

Die tschechische Ausnahme-Wintersportlerin Ester Ledecka wird im Februar bei den Ski-Weltmeisterschaften in Aare starten und dafür auf eine Teilnahme an der Snowboard-WM verzichten. Das sagte die 23-Jährige am Donnerstag in Cortina d‘Ampezzo nach dem Training für die zwei Weltcup-Abfahrten am Wochenende.