„Scheidung“ schafft bei Joka auch Platz für Neues

Im April wird Anna Kapsamer-Fellner, seit dem Vorjahr handelsrechtliche Geschäftsführerin des Möbelherstellers in Oberndorf bei Schwanenstadt, zum zweiten Mal Mutter. Im Mai steigt ihr Bruder Johannes (30) in die Firma ein, zuerst einmal als Assistent der Geschäftsführung. „Es ist geplant, dass er in einem Jahr meine Nachfolge antritt“, sagt Johann Kapsamer, der sich im Alter von 65 Jahren aus dem Unternehmen zurückziehen will, bei dem er derzeit noch geschäftsführender Gesellschafter ist.