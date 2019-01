Das ist der „Mr. Bean“ des American Footballs!

Seit Montag ist die Sportwelt um eine Trainer-Legende reicher, denn die in der NFL-Regular Season sehr schwachen New York Jets verpflichteten einen neuen Coach, Adam Gase, der sofort auf allen Kanälen zum Hit wurde. Im Video sehen Sie seine mittlerweile berühmt gewordene Vorstellung bei seinem neuen Team. Wie Internet-User bemerkten, schaue Gase so drein, als ob er „gerade eine Leiche versteckt hätte“ und möglichst unauffällig sein möchte...