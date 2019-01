Mädchen (16) ermordet: Polizei verhaftet Ex-Freund

Nach dem Fund der Leiche der 16-jährigen Manuela K. in einem Park in Wiener Neustadt am Sonntagvormittag hat die Polizei den 19-jährigen Ex-Freund des Mädchens in der Nacht auf Montag in Wien festgenommen. Nach Yazan A. war gefahndet worden, er gilt als dringend tatverdächtig. Der Syrer, der 2014 nach Österreich gekommen sein soll, soll jüngsten Informationen zufolge bereits „amtsbekannt“ gewesen sein. Gegen ihn lief zudem seit Oktober 2018 sogar ein Asyl-Aberkennungsverfahren.