Geldstrafe für „Eierwerfer“ von Frohnleiten

Großer Ärger machte sich in den ersten vier Monaten des Vorjahres in Frohnleiten breit: Hausfassaden, Glasfronten, Werbeschilder und Autos waren mit Eiern beschossen worden. Nach mühsamer Kleinstarbeit forschte die Polizei schließlich einen Einheimischen (53) aus. Vor dem Strafrichter in Graz beteuerte er, aus Frust gehandelt zu haben. Dafür kassierte er nun eine Geldstrafe.