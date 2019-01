So erklärt Tuchel seine peinliche Paris-Pleite

Nach 44 Siegen

Für PSG war es die erste Niederlage in nationalen Cupspielen nach 44 Siegen in Serie. Die letzte Niederlage hatte es im Jänner 2014 gegen Montpellier (1:2) gegeben. In der minutenlangen Nachspielzeit sahen Neymar, Edinson Cavani und Marco Verratti aufseiten der Pariser noch Gelb, nachdem sie vergeblich einen Elfmeter reklamiert hatten. PSG hatte in nationalen Bewerben in dieser Saison zuvor noch keine Niederlage kassiert. Neben Guingamp stehen auch Straßburg, Monaco und Bordeaux im Ligacup im Halbfinale.