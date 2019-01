Wenig Ausländer im Waldviertel

210.900 Personen ausländischer Herkunft, das sind 12,6 Prozent der Gesamtbevölkerung mit 1,67 Millionen lebten im vergangenen Jahr in Niederösterreich. Dabei handelt es sich um Personen, die entweder ausländische Staatsangehörige sind oder im Ausland geboren worden sind. Die Stadt Wiener Neustadt weist dabei den höchsten Anteil an Migranten auf. In den Waldviertler Bezirken Zwettl und Waidhofen an der Thaya hingegen ist er mit drei beziehungsweise vier Prozent am geringsten. Diese Zahlen entnahm der NÖ Wirtschaftspressedienst dem Bericht des Österreichischen Integrationsfonds zum Thema „Migration und Integration in den Bundesländern“.