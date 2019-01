„Schnüffel-Affäre“ um Luitz: Baldige Entscheidung?

Der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz rechnet in den nächsten Tagen mit einem Urteil des Weltverbands (FIS) in der Causa um seine unerlaubte Sauerstoff-Inhalation! „Das Verfahren läuft, mehr will ich auch dazu nicht sagen“, bemerkte der Sportler am Sonntag nach dem Slalom von Zagreb im ZDF. Zuletzt hatte es eine Anhörung gegeben, nun liegt der Fall bei der Anti-Doping-Kommission der FIS.