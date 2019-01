Beim Bau des Linzer Westrings wird es jetzt ernst!

Erste Sprengungen sind im Februar geplant

Pöcheim geht dennoch nicht davon aus, dass am heutigen Tag 1 eine Riesenarmada an Arbeitern ausrücken wird: „Das liegt sicherlich auch am Wetter. Aber auch bei anderen Projekten dauert es, bis die Arbeiten auf Hochtouren kommen!“ So werden die ersten Sprengungen erst im Februar zu hören sein. Dann sollte es Schlag auf Schlag weiter gehen. Damit auch 2023 die Autos die vierte Linzer Donaubrücke befahren können – vorerst in beiden Richtungen nur auf einer Fahrbahn.