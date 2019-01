Immer mehr GIS-Zahler, immer weniger ORF-Seher!

610 Millionen Euro von 3,31 Millionen GIS-Zahlern

Rund 310.000 Angemeldete sind gesetzlich - etwa wegen zu niedrigem Einkommen - gebührenbefreit, die restlichen 3,31 Millionen haben 2017 906,2 Millionen Euro bezahlt. Davon gingen rund ein Drittel an Bund, Länder und in die Kunstförderung und knapp 610 Millionen Euro an den ORF. Inklusive Werbeerlösen kommt der ORF auf Einnahmen von über einer Milliarde Euro. Die Höhe der GIS-Gebühr steigt mit der Inflation, die Gebührenzahler müssen also jedes Jahr eine höhere Gebühr bezahlen.