Leerer Lkw auf Zug löste Drama mit sechs Toten aus

Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle in ganz Skandinavien

Der Sturm führte in weiten Teilen Skandinaviens zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, auch der Fährverkehr war schwer beeinträchtigt. Zudem kam es zu zahlreichen Stromausfällen. Allein in Schweden waren am Mittwoch mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.