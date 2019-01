Pannenhelfer rettet Katze aus dem Motorraum

Der Notruf ging um 20.30 Uhr in der Telefonzentrale des ÖAMTC in Salzburg ein. Ein Autolenker hatte am Autobahnrastplatz Söllheim ein klägliches Miauen aus dem Motorraum seines PKW wahrgenommen. Pannenhelfer Daniel Lassacher wurde zum Retter in der Not: „Eine Katze saß genau zwischen Kühler und Kühlergrill fest, sie zitterte am ganzen Körper und war völlig durchnässt.“