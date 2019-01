Schlemmen mit den Resten vom Festtagsessen

Gröstl & Co.

Dabei müsste diese Verschwendung gar nicht sein. Denn auch mit der Restlküche lässt sich ausgezeichnet (weiter-)schlemmen, wie Tipps des Linzer Haubenkoches und „Krone“-Kolumnisten Georg Essig zeigen. „Fleischreste kann man sehr gut als Füllung für Ravioli oder Knödel verwenden“, schlägt er vor. „Wenn sie sehr mager sind, ist es wichtig, dass man Zwiebel für den Geschmack dazugibt.“ Auch ein deftiges Gröstl aus Wurstresten und Kartoffeln ist, so Essig, nach „den Feiertagen mit all den feinen Sachen willkommen“.Käsereste kommen bei Essig in die Tiefkühltruhe: „Durch den hohen Fettgehalt lässt sich Käse sehr gut einfrieren.“ Und bei Brot und Gebäck kann die Hausfrau zur Reibe greifen und selbst Brösel zum Panieren herstellen.