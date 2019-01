Scheidender Stabschef Kelly: „Es ist keine Mauer“

Kurz vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus hat sich Stabschef John Kelly noch einmal in die Diskussion über die von US-Präsident Donald Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeschaltet. „Um ehrlich zu sein, es ist keine Mauer“, sagte Kelly in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Los Angeles Times“.