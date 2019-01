Mit diesen Bräuchen feiert die Welt Silvester

Luftsprünge und bunte Parade

Die Südafrikaner starten mit einer Art Karneval ins neue Jahr. Höhepunkt ist der bunte Umzug durch Kapstadt am 2. Jänner. Das Spektakel geht auf den „Emancipation Day“ zurück - den Tag, an dem die Sklaven in Südafrika in den 1830er-Jahren freigelassen wurden.