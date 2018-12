Bormio: Südtirol für ÖSV-Stars eine Nummer zu groß

„Einfachere Stelvio“

Hinter Innerhofer fuhr Beat Feuz zum dritten Mal hintereinander auf ein Abfahrts-Podest. „Der Weg passt, meine Form passt, ich bin zufrieden“, sagte Feuz, der den Abfahrtsweltcup mit 260 Punkten vor Max Franz anführt. „Ich freue mich auf den Januar, das sind die coolen und lässigen Rennen.“ Am Samstag geht in Bormio zunächst ab 11.45 noch ein Super-G in Szene. Hohe Temperaturen hatten der „Bestie Stelvio“ über Nacht ein wenig die Zähne gezogen. Die Strecke sei, so Kriechmayr, im Vergleich zum Training „wesentlich einfacher“ zu befahren gewesen. „Von Eis kann man nicht mehr reden.“ Mayer erwischte im Flachstück einen Schlag und kam daraufhin meterweit von der Ideallinie ab. „Das war eigentlich der Teil, wo ich im Training zu den Schnellsten gehört habe. Wenn ich gerade das verhau‘, ist es blöd“, erkannte der Kärntner Olympiasieger.